В Финляндии против депортации беженцев в Афганистан собраны тысячи подписей

Хельсинки, , 05:06 — REGNUM Порядка 18 тысяч подписей собрала петиция о прекращении депортаций беженцев в Афганистан, направленная в министерство внутренних дел Финляндии, сообщает организация «Amnesty International».

Петиция адресована финскому министру внутренних дел Каю Мюккянену. 10 октября в Хельсинки у стен МВД собрались 50−60 протестующих против депортации.

Протестующие аргументируют несогласие с высылкой в Афганистан опасной обстановкой в этой стране, учитывая, что за 2017 год из Финляндии были высланы в Афганистан более 500 беженцев.

Напомним, в Афганистане почти ни дня не проходит без терактов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 октября в городе Лашкаргах (провинция Гильменд) в результате взрыва в здании предвыборного штаба кандидата в члены афганского парламента Салеха Мохаммада Ачекзая погибли восемь и пострадали 11 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В афганской провинции Гильменд в преддверии выборов был совершен теракт