Лондон, 10 октября, 2018, 23:15 — ИА Регнум. Курсы евро и фунта стерлингов укрепились по отношению к доллару США в ожидании сделки по Brexit между Великобританией и Евросоюзом, 10 октября передает агентство Reuters.

Фунт и евро

Фунт cтерлингов достиг двухнедельного максимума на уровне $1,3216 (+0,45%) и максимума по отношению к евро с 15 июня.

Евро вырос до $1,1552 (+0,3%). Обе валюты также укрепились по отношению к японской иене.

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