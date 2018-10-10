Лос-Анджелес, США, 10 октября, 2018, 22:39 — ИА Регнум. Появились подробности о «детской» версии второй части фильма «Дэдпул», которую намерена выпустить кинокомпания Fox. Об этом 10 октября сообщил портал MovieWeb.

Didit Putra Персонаж комиксов Дедпул из киноэкранизации

По неподтверждённой информации, появившейся ранее, изменённый фильм получит название «Дэдпул перед Рождеством». Теперь стало известно, что картина получит не только 15 минут дополнительного экранного времени, но и нового персонажа.

Издание предполагает, что им может стать актёр Фрэд Сэвидж, поскольку ранее Райан Рейнольдс на своей странице в Twitter разместил фотографию, являющуюся отсылкой к фильму «Принцесса-невеста» (Сэвидж сыграл в нём главную роль).

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Напомним, фильм «Дэдпул 2» вышел в прокат в мае 2018 года. При бюджете $110 млн, сумма общемировых сборов картины составила более $734,2 млн. Премьера детской версии запланирована на 21 декабря 2018 года.