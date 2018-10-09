Названо имя актёра, который может заменить Бена Аффлека в роли Бэтмена

Лос-Анджелес, США, , 13:33 — REGNUM Согласно последний информации из Голливуда, заменить Бена Аффлека в новых фильмах студии DC и кинокомпании Warner Bros. может Джек О'Коннелл («Несломленный»). Об этом 8 октября сообщил портал Screen Rant. Однако официального подтверждения этой версии пока нет.

При этом отмечается, что О'Коннелл может сыграть не самого Бэтмена, а исполнить роль какого-то иного персонажа из команды супергероя. Или же он может предстать в образе молодого Брюса Уэйна. В пользу последней версии говорит тот факт, что официально Бен Аффлек ещё не покинул киновселенную DC.

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Напомним, ранее в сети появлялись слухи, согласно которым на роль Бэтмена в новых фильмах DC претендуют такие актёры, как Джейк Джилленхол («Стрингер»), Кит Харрингтон («Игра престолов»), Оскар Айзек («Звёздные войны: Пробуждение») и Ной Сентинео (сериал «Фостеры»). По информации некоторых СМИ, вопрос о дальнейшем участии Бена Аффлека в проектах DC встал после того, как актёр вновь столкнулся с проблемой алкоголизма.

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