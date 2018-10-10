Ульяновск, 10 октября, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 10 октября встретился с российским бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым и поздравил его с победой в поединке против ирландца Конора Макгрегора. Встреча состоялась на международном форуме «Россия — спортивная держава» в Ульяновске.

Бой Нурмагомедова и Макгрегора

В ходе беседы со спортсменом глава государства отметил, что Нурмагомедову удалось выполнить главную задачу — одержать «достойную и убедительную» победу.

На встрече присутствовал отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов. Президент в шутку отметил, что попросит его сильно не наказывать сына за выходку после боя.

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Напомним, поединок за звание чемпиона мира в лёгком весе между Нурмагомедовым и Макгрегором, проходивший в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе, завершился победой российского бойца. В четвертом раунде Нурмагомедов провёл атаку, которую завершил удушающим приёмом, после чего Макгрегор сдался.

Поединок завершился скандалом. Сразу после победы Нурмагомедов прыгнул в зрительный зал, набросившись на членов команды Макгрегора. На октагоне также завязалась массовая драка, в которой участвовал ирландский боец.

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