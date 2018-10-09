Нурмагомедов может лишиться части гонорара за чемпионский бой UFC

Лас-Вегас, США, , 14:46 — REGNUM Инцидент с потасовкой после боя за чемпионский пояс UFC в легком весе будет стоит российскому бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову части положенного ему по контракту гонорара в $2 млн, заявил глава UFC Дана Уайт. Об этом пишет портал TMZ.

По словам Уайта, Атлетическая комиссия штата Невада (США), скорее всего, дисквалифицирует Нурмагомедова на 4−6 месяцев, а также оштрафует бойца на сумму в $250 тыс. Также глава UFC подчеркнул, что российскому бойцу, вероятнее всего, на срок дисквалификации будут запрещены бои на территории США и в других странах.

Как сообщало ИА REGNUM, отец российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что прощает ирландского бойца Конора Макгрегора.

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