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Нурмагомедов может лишиться части гонорара за чемпионский бой UFC

Спорт

Атлетическая комиссия штата Невада (США), скорее всего, дисквалифицирует Нурмагомедова на 4–6 месяцев

Нурмагомедов может лишиться части гонорара за чемпионский бой UFC
Maklay62
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Лас-Вегас, США, 9 октября 2018, 14:46 — REGNUM  Инцидент с потасовкой после боя за чемпионский пояс UFC в легком весе будет стоит российскому бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову части положенного ему по контракту гонорара в $2 млн, заявил глава UFC Дана Уайт. Об этом пишет портал TMZ.

По словам Уайта, Атлетическая комиссия штата Невада (США), скорее всего, дисквалифицирует Нурмагомедова на 4−6 месяцев, а также оштрафует бойца на сумму в $250 тыс. Также глава UFC подчеркнул, что российскому бойцу, вероятнее всего, на срок дисквалификации будут запрещены бои на территории США и в других странах.

Как сообщало ИА REGNUM, отец российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что прощает ирландского бойца Конора Макгрегора.

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Смешанные единоборства
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