Хабиб Нурмагомедов хочет встретиться с Владимиром Путиным

Махачкала, , 14:44 — REGNUM Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на спортивном форуме в Ульяновске. Чемпион UFC находится на борту самолета с делегацией и журналистами, которые будут освещать поездку главы государства на спортивный форум, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос журналистов, будет ли отдельная встреча Путина с Нурмагомедовым, ответил, что пока она не планируется.

Напомним, форум «Россия — спортивная держава» проходит в Ульяновске с 10 по 12 октября. В мероприятии примет участие лидер государства, который встретится с победителями чемпионатов мира и обладателями золотых знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В форуме принимают участие более трех тысяч человек из различных регионов России и стран зарубежья.

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Как сообщало ИА REGNUM, после победы российского бойца Хабиба Нурмагомедова над ирландским спортсменом Конором Макгрегором президент РФ Владимир Путин поздравил его с победой.