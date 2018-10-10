Среда, 10 Октября 2018 года
16:33:34 МСК

Хабиб Нурмагомедов хочет встретиться с Владимиром Путиным

Спорт

Встреча может состояться на спортивном форуме в Ульяновске

Хабиб Нурмагомедов хочет встретиться с Владимиром Путиным
YouTube.com|Время спорта
Хабиб Нурмагомедов

Махачкала, 10 октября 2018, 14:44 — REGNUM  Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на спортивном форуме в Ульяновске. Чемпион UFC находится на борту самолета с делегацией и журналистами, которые будут освещать поездку главы государства на спортивный форум, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос журналистов, будет ли отдельная встреча Путина с Нурмагомедовым, ответил, что пока она не планируется.

Напомним, форум «Россия — спортивная держава» проходит в Ульяновске с 10 по 12 октября. В мероприятии примет участие лидер государства, который встретится с победителями чемпионатов мира и обладателями золотых знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В форуме принимают участие более трех тысяч человек из различных регионов России и стран зарубежья.

Читайте также: Нурмагомедов: Путин позвонил и поздравил с победой

Как сообщало ИА REGNUM, после победы российского бойца Хабиба Нурмагомедова над ирландским спортсменом Конором Макгрегором президент РФ Владимир Путин поздравил его с победой.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Смешанные единоборства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить