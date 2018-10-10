Лондон, 10 октября, 2018, 19:08 — ИА Регнум. Негативный прогноз МВФ, предрекающий спад мировой экономики в 2019 году и нефтяные цены на уровне $68 за баррель, «охладил пыл» инвесторов, однако многие трейдеры всё ещё ожидают роста нефтяных цен в предстоящем году до $100 за баррель, 10 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть (3)

Так, в ходе выступления на конференции Oil & Money в Лондоне исполнительный директор Trafigura Джереми Вейр заявил, что «не удивится», увидев в следующем году цены на нефть выше $100 за баррель.

Представитель Glencore Алекс Бёрд был менее категоричен — в «среднесрочной перспективе» компания ожидает сохранение цены на уровне $85−90 за баррель.

«Я думаю, что санкции (США против Ирана — прим. ИА REGNUM ) будут очень жесткими… Я не вижу ничего, что сильно повлияет на цены на нефть», — заявил Бёрд.

Тем не менее, некоторые трейдеры «скорректировали» прогнозы после доклада МВФ. Так, исполнительный директор Gunvor Торнбьёрн Торнквист заявил, что компания ожидает нефтяные цены в 2019 году на уровне $70−75 за баррель.

«Будет некоторое уменьшение иранского экспорта, но объём будет зависеть от цены. Если нефть вырастет до 100 долларов за баррель, то будет много отказов (от поставок)», — считает Торнквист.

Главными «пессимистами» среди трейдеров оказались Vitol и BP, которые прогнозируют нефтяные цены 2019 года на ещё более низком уровне, чем МВФ, около $65 за баррель.

«Мы отменили прогноз о росте спроса в этом году и на следующий год… Остается единственный вопрос: сможет ли добыча США на Пермском месторождении значительно увеличиться во второй половине 2019 года», — заявил председатель Vitol Ян Тейлор.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент нефтяные цены находятся на уровне $84−85 за баррель марки Brent.

Рынок нефти находится «в неопределенности» — из-за доклада МВФ и перспектив уменьшения мирового спроса с одной стороны и, с другой стороны, урагана «Майкл» и антииранских санкций США, которые обеспечивают дефицит на рынке прямо сейчас.

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