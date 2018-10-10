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Цены на нефть прервали рост из-за прогноза МВФ

Экономика

Brent снизилась до $84,60 за баррель

Цены на нефть прервали рост из-за прогноза МВФ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Лондон, 10 октября 2018, 18:13 — REGNUM  Цены на нефть прервали рост и немного снизились из-за прогноза МВФ о грядущем спаде мировой экономики, 10 октября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent упала в цене на 40 центов до $84,60 за баррель. Стоимость нефти WTI снизилась на 35 центов до $74,61 за баррель.

Тем не менее спад нефтяных цен не является серьезным — в ближайшее время аналитики ожидают продолжения роста из-за урагана «Майкл» в Мексиканском заливе и продолжающегося уменьшения экспорта из Ирана.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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