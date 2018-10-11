Астана, 11 октября, 2018, 06:14 — ИА Регнум. Политическая культура Казахстана демонстрирует зависимость от определенных традиций, как сложившихся в рамках многовековой казахской истории, так и наработанных в последние десятилетия. В чем заключается неписаный кодекс казахского элитария, рассказывает редактор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Казахстана

Политический класс Казахстана — это достаточно замкнутая система, принимающая решения в соответствии с писаными и неписаными критериями. Тот, кто держит в уме перечень этих правил, понимает и принцип принятия решений. Легитимность по-казахски должна соответствовать не только закону и устоявшейся схеме утверждения, но и сложившимся традициям. Решение также должно получить всеобщее одобрение, иначе возможна ситуация, при которой непопулярное или неудачное решение будет «свалено на стрелочника», что грозит затяжным конфликтом.

И здесь может сказать свое веское слово традиция, в рамках которой политический конфликт неотделим от конфликта личностного, ведущегося со всей восточной настырностью и обычно приводящего к тотальному уничтожению той или иной группы единомышленников. Во избежание такие ситуаций всякое предложение должно пройти долгий путь утверждений и согласований, совсем не всегда «профильных».

Все перечисленное делает казахскую политику уделом достаточной группы лиц, исчисляемой всего лишь несколькими тысячами, и деполитизирует основную массу казахстанских граждан. Зато избавляет казахстанский политикум от публичных дискуссий и споров.

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