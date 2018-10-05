Особенности казахстанской политической культуры: грешник лучше праведника

Марат Шибутов, , 23:14 — REGNUM

Политическая культура Казахстана начала зарождаться еще в советское время, но окончательно сформировалась уже после 1991 года. Ее как один из факторов надо обязательно принимать во внимание при любом анализе казахстанских политических процессов.

Ниже приведены так называемые негласные правила казахстанской политической системы.

Главное — это легитимность

Любое политическое решение должно быть легитимным — соответствовать закону, процедуре и устоявшимся традициям. И эту норму соблюдают не только из уважения к законам: если случится кризис и начнут искать виноватых, то виноватым станет тот, кто принял нелегитимное решение. Поэтому иногда, для соблюдения легитимности такого решения, правят сами законы и регламенты.

Всеобщий внутриэлитный консенсус

Одной из важных форм легитимизации любого политического решения является единогласное его принятие всем политическим классом. Без возражений. Если все политические силы согласны, и есть внутриэлитный консенсус, то нет места для альтернативы, а значит, есть полная уверенность в том, что решение будет реализовано.

Но если у решения есть противники, да еще и приводящие весомые аргументы и предлагающие альтернативу, то тогда решение или откладывается, или отменяется. Никто не хочет рисковать.

Есть мы и они

В настоящее время политический класс Казахстана вполне оформился и состоит из тысяч человек, которые целенаправленно занимаются политикой. Они достаточно четко отделяют себя от других классов, с одной стороны, а с другой стороны, уже чувствуют близость с себе подобными. Поэтому политики всегда будут теснее общаться с коллегами, пусть и придерживающимися противоположных взглядов, чем с представителями населения, пусть и своими сторонниками.

Возможно, это следствие существенной деполитизации масс, что делает политику занятием для избранных.

Дискуссия через посредников

Часто сторонних наблюдателей, да и рядовых граждан Казахстана удивляет почти полное отсутствие дискуссий, а тем более споров между казахстанскими политиками. Дело, видимо, в отсутствии навыка отделять профессиональное от личного. Поэтому достаточно часто критику политических взглядов и результатов работы воспринимают как личный конфликт. Как показывает практика, в Казахстане личные конфликты идут до полного уничтожения оппонента. Так что их все стараются избегать. Поэтому высказывание претензий и критики делегируют специально нанятым людям, которые и выясняют отношения публично. С одной стороны, это дает возможность озвучить свою позицию. А с другой стороны — оставляет поле для отступления. Всегда можно отказаться, сообщить, что «я тут ни при чем», и помириться с основным оппонентом.

Написано пером

Для политического класса Казахстана характерно разделение высказываний на несколько категорий: устное высказывание, высказывание, оформленное в виде интервью или репортажа в СМИ, высказывание в виде статьи в СМИ, высказывание, оформленное в виде политического документа. Важность возрастает пропорционально возможности внести в высказывание изменения постфактум. Можно «забыть» о том, что было сказано при небольшом количестве свидетелей. По поводу интервью всегда можно сказать, что журналист тебя неправильно понял. А вот с собственной программой или решением задний ход дать нельзя.

Поэтому такое внимание в Казахстане уделяется различным статьям и документам. Это объясняет, кстати, их немногочисленность. Слишком большая ответственность. Поэтому стараются не писать в принципе.

Или трусы, или крестик

У людей в политике всегда есть выбор, участвовать в разных теневых схемах или не участвовать. При этом в большинстве случаев никто не принуждает делать выбор в ту или иную сторону. Но вот последствия будут необратимыми и четко обозначенными. Или политик участвует в схемах, делает то, что говорят, и помалкивает. Или критикует, но тогда и в схемах поучаствовать не удастся.

Все решается через «бегунок»

Если кто-то полагает, что министр в своем ведомстве — царь и бог и все можно решить через него, то он глубоко ошибается. Любое решение проходит через так называемый «бегунок» — лист согласований по всей цепочке принятия решений от начальника отдела до министра, включая юридический отдел, причем ключевым тут может быть начальник управления в акимате или директор департамента в министерстве. Именно они полностью в курсе вопроса, так как они его и будут реализовывать. При этом первый руководитель боится ошибок и обвинений в коррупции, поэтому сам, без учета мнения своих сотрудников, ничего делать не будет. Так что все надо начинать снизу, а не сверху.

Работаем с понятными людьми

Одной из особенностей формирования связей в Казахстане является личный фактор. Про человека все должно быть понятно: кто он такой, каких взглядов придерживается, с кем работал, откуда у него появились деньги и т. д. Казахстанские элитарии предпочитают работать с людьми, на которых могут повлиять и которые входят в их круг общения. То есть с теми, о ком они могут расспросить своих знакомых и за кого эти знакомые могут поручиться при выполнении обязательств. Это гораздо надежнее безупречного резюме, хорошего образования и т. д. — это «свой человек». Причем в этом случае известные недостатки и ошибки, совершенные в прошлом, могут стать достоинствами. Значит, человек не скрывается и не преподнесет сюрпризов. С ним понятно, как себя вести. А вот праведник, напротив, подозрителен.

Этот перечень особенностей политической культуры Казахстана, может, не очень комплиментарный, зато объективный. И его надо принимать в расчет.

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