Москва, 10 октября, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Предложение Минфина РФ пока слишком поверхностное, оценивать вождение можно только с помощью специального телеметрического оборудования, которое потребуется установить на автомобили, считает директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Белов.

Иван Шилов ИА REGNUM ОСАГО

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на документ сообщила, что в финальных поправках Минфин готов разрешить страховщикам с 1 сентября 2019 г. по 1 сентября 2020 г. устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% ниже или выше базовых тарифов ЦБ, а с 1 сентября 2020 г. — на 40% ниже или выше.

«Как Минфин планирует регулировать этот вопрос, мне лично сейчас непонятно, ведь обязать автомобилистов устанавливать такое оборудование на их личные автомобили никто не имеет права.

А вот понижение стоимости ОСАГО при многолетнем полисе — очень хорошая инициатива. Это позволит автовладельцам сэкономить при покупке полиса и сразу закрыть вопрос страхования на несколько лет», — сказал эксперт.

По словам управляющего директора департамента страхования автотранспортных средств ГК «Ренессанс Страхование» Сергей Демидова, подорожания полисов ОСАГО ждать не стоит, поскольку речь в инициативе идет не только о расширении тарифного коридора, но и о способе его применения.

«Если страховщики смогут применять базовые ставки не только в зависимости от территории, но и в зависимости от других коэффициентов, то стоимость ОСАГО станет более справедливой. Например, опытным водителям с хорошей страховой историей страховщики смогут предложить полис по более низкой цене (относительно действующих тарифов по ОСАГО), тогда как убыточным клиентам, наоборот, по более высокой.

На данном этапе у страховщиков нет возможности тарифицировать отдельного клиента. В связи с этим мы не ожидаем рост тарифов для большей части портфеля.

После полной либерализации тарифов, запланированной ЦБ на 2019 год, мы сможем ощутимо снизить тарифы для большинства клиентов, ведь у 90% водителей за год не происходит страховых случаев. К этому сегменту клиентов можно отнести опытных водителей с хорошей страховой историей, большим стажем вождения».

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