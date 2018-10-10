Резкое подорожание ОСАГО все равно будет, просто через год — эксперт

Москва, , 12:30 — REGNUM Резкое повышение стоимости полиса ОСАГО все равно будет — просто через год, и подорожание заметят все, даже аккуратные водители, считает эксперт в области страхования, один из основателей портала Strahovkaru.ru Валерий Коляда.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на документ сообщила, что в финальных поправках Минфин готов разрешить страховщикам с 1 сентября 2019 г. по 1 сентября 2020 г. устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% ниже или выше базовых тарифов ЦБ, а с 1 сентября 2020 г. — на 40% ниже или выше.

На необходимости либерализации страховщики настаивали давно. Поначалу предполагалось, что тарифный коридор будет расширен на 20% уже в сентябре этого года. Сильное общественное давление вынудило Минфин и ЦБ провести открытые парламентские слушания — они проходили в последнюю неделю сентября. По итогам слушаний, расширение тарифного коридора было отложено — минимум на год. Проводить его обещали поэтапно, чтобы избежать резкого повышения цен.

Сейчас очевидно, но резкое повышение все равно будет — просто через год — и не на 20%, а на сразу на 30%, а к 2020 — и вовсе до 40%. Конечно, либерализация предполагает расширение тарифов в обе стороны, но все понимают, что вряд ли кто-то из страховщиков захочет понизить базовую ставку.

РСА давно обращала внимание на необходимость либерализации. В настоящий момент ОСАГО — один из самых убыточных видов страхования для страховых компаний: размер выплат по страховым случаям часто значительно превышает размер страховых премий, полученных от водителей (не говоря уж о мошенничестве и деятельности автоюристов).

Нынешние тарифы и коэффициенты не учитывают такие важные показатели, как, например, стиль вождения. Получается, что аккуратные водители переплачивают, а лихачи из «токсичных» регионов платят наравне с ними.

Новые поправки должны исправить эту несправедливость. Вместо коэффициентов мощности и территории будут введены новые: коэффициент нарушения ПДД и коэффициент страховщика. Коэффициенты мощности и территории называют социальными — в нынешней системе они существуют, чтобы снизить цену ОСАГО для малообеспеченных водителей из бедных регионов.

С введением новых коэффициентов стоимость вырастет для неаккуратных водителей, а осторожным компании, возможно, наоборот будут давать скидку. Настаивая на расширении тарифного коридора на 20%, страховщики в голос заявляли: аккуратные водители не заметят подорожания — новые коэффициенты дадут им необходимую скидку.

Но с расширением коэффициента до 40% в это уже верится с трудом. Что уж и говорить о тех, кто хоть раз попадал в аварию или о новичках — те, кто за рулем недавно и имеет первую машину, они еще как почувствуют рост цен. По жителям небольших городов и отдаленных регионов отмена территориального коэффициента тоже больно ударит (даже несмотря на то, что его хотят отменить только к 2020 году).

Уже сейчас есть очень серьезная проблема: многие водители (даже аккуратные) отказываются от ОСАГО. Заплатить штраф в 800 рублей (или 400 со скидкой) проще, чем купить дорогостоящий полис. За 2017 год таких водителей было около 3 млн, согласно официальной статистике ГИБДД.

Поэтому увеличение штрафов на езду без ОСАГО выглядит следующей логичной мерой. Представители Минфина уже высказывали идею сделать штраф соразмерным цене полиса — тогда водителям будет проще купить полис.

Надо сказать, что представители РСА обращались к зарубежному опыту (в частности, Германии). Там после либерализации цены на полисы выросли, причем серьезно, но зато выросли размеры возмещения по страховым случаям.

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