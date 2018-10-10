Москва, 10 октября, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Онлайн-сервис поиска попутчиков BlaBlaCar вводит платный доступ для пассажиров. Теперь для того, чтобы воспользоваться сервисом, им необходимо будет оплатить доступ на 1 день или 1 месяц. Информация была опубликована 10 октября на сайте компании.

Michał Beim Наклейка BlaBlaCar на машине

Стоит отметить, что доступ к поездкам на расстояние менее 120 км по-прежнему будет бесплатным. Также те, кто зарегистрировался на сайте до 1 октября 2018 года, получат три месяца бесплатного доступа. Для водителей ничего не изменится, они смогут публиковать поездки бесплатно, как и раньше.

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Напомним, BlaBlaCar — это крупнейший в мире сервис поиска попутчиков. Его основал в 2006 году французский предприниматель Фредерик Мазелла. В 2015 и 2016 году в компанию было инвестировано около $240 млн.