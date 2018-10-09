Для защиты школьников в соцсетях предлагают создать блокиратор фейков

Москва, , 16:18 — REGNUM Для блокировки распространения ложной информации в соцсетях и мессенджерах должен быть создан ситуационный мониторинговый центр. Об этом на пресс-конференции, посвящённой защите школьников от ложной информации, заявил председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он подчеркнул, что после автоматического обнаружения провокационных сообщений администраторы должны проинформировать о спаме уполномоченные органы, которые будут принимать решение о блокировке информации. Отметим, что вброс информации на «детскую» тематику обостряется в каникулярное время и с началом учебного года.

«Системное решение этой проблемы на аппаратном, программном уровне наиболее эффективно. В соцсетях и мессенджерах работают добропорядочные люди, у которых есть семьи, дети. Они сами заинтересованы в этом. Просто надо со стороны государства организовать какую-то договоренность, обеспечить её на законодательном или внутриведомственном, или даже на уровне соглашений, и начинать двигаться», — подчеркнул Цветков.

По его мнению, такая система поможет оперативно реагировать на «фейковые» сообщения, особенно о преступлениях в отношении детей, а также сразу определять, кто инициатор данной информации. Кроме того, соцсети и мессенджеры должны давать опровержение после установления факта распространения ложных сведений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аккаунты пользователей социальной сети Instagram получили дополнительную защиту в виде двухфакторной аутентификации. Теперь в приложении появилась возможность защитить их не только по номеру телефона, но и при помощи указания профиля стороннего приложения. Эта опция доступна в настройках программы.

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