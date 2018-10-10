Берлин, 10 октября, 2018, 12:11 — ИА Регнум. Смертная казнь должна быть отменена во всем мире, считает глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас. Об этом политик написал на своей странице в Twitter 10 октября.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Просьба о помиловании

«Смертная казнь совершенно не совместима с нашим пониманием прав человека. Она должна быть отменена повсюду в мире. Как минимум, государства должны приостановить приведение в исполнение смертных приговоров. Ради этого мы работаем с нашими европейскими партнерами», — написал Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом папа Римский Франциск утвердил изменение катехизиса католической церкви, согласно которому церковь отныне не считает смертную казнь приемлемым наказанием. Понтифик выступил за отмену этой меры во всем мире.

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