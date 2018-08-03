Вызов США: папа Франциск запрещает смертную казнь

Станислав Стремидловский, , 16:47 — REGNUM

Папа Римский Франциск утвердил изменение статьи 2267 катехизиса Католической церкви, признав в принципе недопустимой смертную казнь, передает Vatican News. Новая редакция утверждает отныне следующее:

«Долгое время применение смертной казни со стороны законной власти после судебного разбирательства считалось адекватным ответом на серьезность некоторых преступлений, а также приемлемым, хотя и крайним средством защиты общего блага. В наши дни растет осознание того, что, даже совершив тяжкие преступления, человек не теряет своего достоинства. Кроме того, распространилось новое понимание смысла уголовного наказания со стороны государства. Наконец, были разработаны более эффективные системы содержания под стражей, которые гарантируют надлежащую защиту граждан и в то же время не лишают окончательно правонарушителя возможности искупить свою вину».

Ватикан также берет на себя задачу «решительно ходатайствовать об отмене смертной казни во всём мире, наставляя в свете Евангелия о том, что смертная казнь неприемлема, поскольку она посягает на неприкосновенность и достоинство человека». Таким образом, у институтов Святого престола, апостольских нунциатур, национальных епископских конференций, католических орденов и сообществ добавляется работа в тех странах, где смертная казнь всё еще существует. Причем, многих из них не католические, а кое с кем — с Китаем, например — у Ватикана отсутствуют дипломатические сношения. При этом, как отмечает международная неправительственная организация Amnesty International, Китай оставался «главным палачом» мира, но оценить активность применения смертной казни в этом государстве невозможно, поскольку такие данные классифицируются как государственная тайна.

За исключением Пекина, около 84% всех зарегистрированных фактов смертной казни приходится на четыре страны — Иран, Саудовскую Аравию, Ирак и Пакистан. Учитывая, что это государства с преимущественным исламским исповеданием, авторитарные, часть из них подвержена террористическим угрозам, что, конечно, не способствует умиротворению настроений, Святому престолу трудно будет повлиять на правительства и общественное мнение там. Иное дело США. Здесь очень сильно развито движение противников смертной казни, в том числе в католической среде. Сегодня «высшая мера наказания» существует в 31 штате, в четырех из которых она приостановлена. Решение папы Франциска придаст новые силы организациям, требующим прекратить лишать жизни заключенных.

Проблема в том, что многие из тех, кто выступает за смертную казнь, тоже являются католиками. Американская пресса в этой связи напоминает, что «мощное движение за жизнь сосредоточено почти исключительно на прекращении абортов», а не на отмене законодательно разрешенных убийств. Шаг понтифика, пишут газеты, «может поставить католических политиков в трудное положение, особенно католических губернаторов, таких как Грег Эбботт из Техаса и Пит Рикеттс из Небраски, которые председательствовали на казнях». И не только их. Выбирать придется членам Верховного суда, которые являются католиками по вероисповеданию. До сих они не были замечены в числе противников смертной казни. Новые вопросы встают и перед президентом США Дональдом Трампом.

Социологические опросы показывают, что на фоне расколотого практически напополам американского общества по данной проблеме число сторонников лишения жизни немного, но растет. Опрос исследовательского центра Pew, проведенный в апреле-мае сего года показал, что 54% американцев выступают за смертную казнь для людей, осужденных за убийство, 39% — против. Между тем в 2016 году смертную казнь одобряло 49% респондентов. Вряд ли в этой ситуации Белый дом пойдет навстречу папе Франциску. Но и Ватикан не отступится и будет каждый раз поднимать эту тему в ходе двусторонних встреч и международных конференций.

Администрация Трампа в настоящее время претендует на то, чтобы возглавить «крестовый поход» за религиозную свободу во всём мире. Поддержит ли Вашингтон в этих амбициях Святой престол, если США сохранят смертную казнь? Время покажет.