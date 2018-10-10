Цюрих, Швейцария, 10 октября, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Учёные из Швейцарии с помощью системы CRISPR/Cas9 смогли исправить мутацию в гене, приводящую к развитию фенилкетонурии у мышей. Об этом сообщается в журнале Nature Medicine.

NIH Image Gallery Технология CRISPR/Cas9

Исследователи применили «редактор оснований» для исправления мутации в гене, которая приводит к развитию фенилкетонурии, в печени у взрослых мышей. Эта болезнь обусловлена недостаточностью печеночного фермента.

Учёные модифицировали «редактор оснований» на основе белка Cas9 так, чтобы его ген можно было доставить в печень с помощью вирусного вектора. Эксперимент на клетках показал эффективность редактирования. У мышей восстановился здоровый фенотип.

Авторы предполагают, что подобный подход можно использовать для терапии наследственных заболеваний у взрослых людей.

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