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Генетики сделали мышей невосприимчивыми к кокаину

Наука

Геномный редактор CRISPR/Cas9 позволяет организму постоянно производить большое количество молекул BСhE, которые, в свою очередь, разлагают героин и кокаин

Генетики сделали мышей невосприимчивыми к кокаину
Alexas_Fotos
Мышь

Чикаго, США, 18 сентября 2018, 11:41 — REGNUM  Генная терапия, разработанная специалистами из университета Чикаго (США), сделала подопытных мышей невосприимчивыми к кокаину. Грызуны остались живы после введения смертельной дозы наркотика, говорится в статье в журнале Nature Biomedical Engineering.

Ученые трансплантировали в кожу мышей стволовые клетки с модифицированной ДНК. Они использовали недавно открытый геномный редактор CRISPR/Cas9. Он позволяет организму постоянно производить большое количество молекул BСhE, которые, в свою очередь, разлагают сложные биологические молекулы, включая героин и кокаин.

О свойствах вырабатываемого печенью фермента BСhE ученые знали прежде, однако модифицированный фермент был нестабильным и быстро распадался в кровотоке.

Одной группе мышей с кокаиновой зависимостью пересадили модифицированную кожу. В результате приток гормона удовольствия при приеме наркотика сократился в несколько раз, а большинство видимых поведенческих эффектов исчезло. Смертельная доза кокаина не убила мышей, тогда как в другой группе все особи погибли.

Генетики полагают, что стволовые клетки кожи человека можно изменить подобным образом. Ученые ждут разрешения на опыты с участием добровольцев.

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Научные исследования
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