Тренд на укрепление цен на нефть остается
Москва, 10 октября, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Сегодня, 10 октября, на котировки нефти снова оказывает наибольшее влияние негативная повестка дня. Увеличение предложения от Саудовской Аравии, вплоть до обещания полностью заместить выпадающие поставки углеводородов от получающего новые санкции Ирана, уже принято к сведению участниками рынка, хотя и оказывает определенный уровень поддержки от роста цен за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Аналитический центр «Сэлсбери» Владимир Пейсатый.
Определенную нервозность среди покупателей по торгам на нефть создают новости и краткосрочный анализ по другой причине. Ураган «Майкл» у южного побережья США продолжает собирать положенную стихии дань, что привело к сокращению добычи и поставок углеводородов в регионе. По предварительным данным, операционная деятельность нефтедобывающих компаний в регионе сократилась уже на 20% и пока не восстановлена.
«Поддержку котировкам будет оказывать и снижение запасов в США, где требуются ресурсы на восстановительные работы. Тренд на укрепление цен остается, уровень $85,50−86 за баррель будет верхней границей коридора котировок, поскольку влияние будет недолговечным, и участники рынка это понимают», — пояснил эксперт.
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