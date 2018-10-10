Нефть игнорирует негативную статистику

Москва, , 07:10 — REGNUM Цены на нефть 9 октября показали позитивную динамику. Нефть марки Brent поднялась в цене до $84,80 за баррель, нефть WTI подорожала до $74,80 за баррель. Причиной роста стали обновленные данные по экспорту нефти из Ирана. Статистика показала, что в начале октября экспорт страны существенно снизился с 1,6 млн баррелей в сутки до 1,1 млн баррелей сутки. Напомним, что добыча и экспорт нефти из Ирана снижается в преддверии вступления в силу санкций, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

Сегодня, 10 октября, рост котировок может продолжиться. Инвесторы будут ждать выхода статистики из США. Американский институт нефти опубликует данные по коммерческим запасам нефти, образовавшимся по итогам прошлой недели. В прошлую среду институт зафиксировал прирост, а днем позже более негативные цифры, подтвердив увеличение запасов, опубликовало Энергетическое информационное агентство США.

Однако рынок проигнорировал данные, их затмили новости о прекращении поставок нефти в КНР из США. Скорее всего, 10 октября торги по Brent пройдут в диапазоне $84−85,50 за баррель.

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