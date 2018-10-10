Москва, 10 октября, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Сегодня, 10 октября, продолжится слабое восстановление позиций рубля по отношению к мировым валютам. Минфин России смог реализовать 9 октября выпуск ценных бумаг на 80 млрд рублей, он продолжит закупки и сегодня. Но пока на стоимость рубля масштабные покупки оказывают слабое влияние, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационный центр «Эшфорд» Роберт Алоян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Отечественная валюта продолжает укрепляться вслед за турецкой и бразильской валютами, временно игнорируя угрозу дополнительных санкций, которые могут последовать со стороны ЕС. А при отсутствии конкретных действий от Европы отечественная валюта может протестировать 66 за доллар. Кроме того, нефть продолжает помогать и со своей стороны, удерживая позиции сверх $80 за баррель.

«В итоге рубль остается в коридоре 66−67 за доллар и 76−77 за евро. Укрепление валюты может снова привести к тестированию новых границ коридора, уже ниже отметки 66 для американской и 76 для европейской валюты», — считает эксперт.

Читайте также: Курс рубля определят итоги размещения ОФЗ