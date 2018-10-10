Москва, 10 октября, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Период аналогового вещания федеральных телеканалов на территории России продлен до середины января 2019 года. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

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По его словам, у «нерасторопных граждан» будет две недели после Нового года, чтобы приобрести либо новые телевизоры (поддерживающие цифровое ТВ), либо специальные цифровые приставки, стоимость наиболее дешевых из которых не превышает стоимости «блока сигарет».

«Мы продлеваем процесс отключения аналогового вещания федеральных каналов до 14−15 января», — цитирует слова Волина газета «Известия».

Как сообщало ИА REGNUM, жители удаленных районов Камчатки, не имеющие возможности принимать цифровой ТВ-сигнал, смогут бесплатно смотреть спутниковое телевидение, уведомили в краевом правительстве.

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