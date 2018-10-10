Москва, 10 октября, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность пожизненной дисквалификации футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом 10 октября сообщает «Чемпионат».

Armando Sobrino Футбольный мяч

Пожизненная дисквалификация рассматривается в качестве основного варианта наказания. Также прорабатываются другие варианты санкций.

Согласно статье 10 Дисциплинарного регламента РФС, спортсменам могут запретить любую деятельность, связанную с футболом, а также запретить посещать стадион.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. Кокорин ударил госслужащего стулом по голове. Кроме того, дебоширы жестоко избили мужчину, водителя «Первого канала». Пострадавший находится в больнице с многочисленными травмами.

9 октября Кокорин и Мамаев были задержаны полицией. Возбуждено уголовное дело о нанесении побоев.