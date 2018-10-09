Кокорин и Мамаев закрыли себе путь в сборную России — глава Минспорта РФ

Москва, , 12:57 — REGNUM Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев с большой долей вероятности уже никогда не будут играть за сборную России. Этому они «обязаны» инциденту с устроенной в московском кафе дракой с чиновниками Минпромторга. Такое поведение профессиональных футболистов министр спорта России Павел Колобков назвал «неспортивным».

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«Это недопустимо — неспортивное поведение, которое роняет тень на весь российский футбол», — подчеркнул глава Минспорта РФ.

Колобков отметил, что Кокорин и Мамаев «не играют в составе сборной России и, видимо, уже никогда не будут». Он также выразил надежду, что владельцы клубов, за которые сейчас играют футболисты, «тоже сделают выводы».

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Министр уверен, что смягчающих обстоятельств в данной ситуации быть не может.

Как сообщало ИА REGNUM, начавшийся с оскорблений словесный конфликт между футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым и их оппонентами перерос в потасовку. В результате пострадал глава департамента Минпромторга Денис Пак. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушибы. Чиновник написал заявление в полицию. Уголовное дело в отношении футболистов было возбуждено по статье «Побои».

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