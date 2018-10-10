Нью-Йорк, США, 10 октября, 2018, 04:10 — ИА Регнум. Проект антироссийской резолюции подготовила украинская сторона для рассмотрения на Генассамблее ООН, заявил постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко, сообщает «Укринформ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

"Учитывая нынешнюю нестабильную ситуацию в сфере безопасности, Украина намерена представить проект резолюции Генассамблеи ООН с целью предубеждения России от дальнейшей милитаризации территории Украины и окружающих регионов», — заявил Ельченко.

Напомним, 2 октября украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев намерен представить на Генассамблее ООН проект резолюции «по милитаризации оккупированного Крыма» из-за ядерного оружия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский постпред в ООН заявил, что «оккупация» Крыма Россией и «беспрецедентная милитаризация» этой территории опасны не только для Украины, но и для других регионов, в том числе для Северной Африки.