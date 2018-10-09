Вашингтон, 9 октября, 2018, 22:55 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах с Северной Кореей достигнут «невероятный прогресс», 9 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

«Больше нет летающих ракет, больше нет ядерных испытаний. Мы достигли невероятного прогресса — больше, чем невероятного!» — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Также президент США сообщил, что дата его вторых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном«уже устанавливается» и «сроки не будут слишком долгими».

«У нас очень хорошие отношения с председателем Кимом. Мне он нравится, я ему нравлюсь, у нас хорошие отношения», — пояснил Трамп.

Тем не менее Трамп отметил, что США пока не готовы отменить «очень большие санкции» против Северной Кореи.

«Я бы хотел их отменить, но нам нужно получить что-то для этого», — заявил президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные, 6−7 октября, в Пхеньяне прошли переговоры между госсекретарем США Майком Помпео и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Переговоры были посвящены подготовке второй встречи лидеров двух стран.

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