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Уже скоро: Трамп рассказал о подготовке к встрече с Кимом

Политика

Переговоры возможны в течение ближайших трех-четырех месяцев

Уже скоро: Трамп рассказал о подготовке к встрече с Кимом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Вашингтон, 9 октября 2018, 19:22 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп прокомментировал подготовку ко вторым переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном, 9 октября передает агентство Reuters.

По словам Трампа, стороны близки к окончательным договоренностям по проведению переговоров. Встреча возможна в течение ближайших трех-четырех месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября госсекретарь США Майк Помпео, который провел переговоры в Пхеньяне, сообщил о «значительном прогрессе» в ходе подготовки встречи двух лидеров.

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Встреча Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном
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