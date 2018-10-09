Москва, 9 октября, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Возможность введения Вашингтоном новых санкций против РФ не отразилась на динамике вкладов в августе и сентябре. Об этом 9 октября рассказал журналистам зампредседателя ЦБ РФ Василий Поздышев.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

По его словам, перетока средств из государственных банков в частные не заметно, равно как и из частных банков в государственные. Переток валютных вкладов незначителен.

Наблюдалось лишь снятие валютных вкладов, и, по сути, заполнение ячеек. Таким образом, регулятор не рассматривает сейчас новые санкции как фактор, от которого меняется состояние вкладов.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по сентябрь 2018 года включительно весь банковский сектор России заработал на 58% больше, чем за тот же период прошлого года. Прибыль составила 1,068 трлн рублей, заявил Поздышев.

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