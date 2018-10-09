В ЦБ рассказали о росте прибыли российских банков

Москва, , 15:18 — REGNUM За девять месяцев 2018 года весь банковский сектор России заработал 1,068 трлн рублей, что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил 9 октября заместитель председателя Центрального банка РФ Василий Поздышев.

«В целом наши прогнозы по прибыли в этом году не изменились», — цитирует РБК Поздышева.

Напомним, за девять месяцев 2017 года прибыль российских банков составляла 675 млрд руб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Центробанке сообщали, что прибыль российских банков за январь-июль 2018 года составила 776 млрд рублей, что на 15,6% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

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