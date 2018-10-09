Москва, 9 октября, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Поездка президента России в Ульяновск запланирована 10 октября. Владимир Путин примет участие в Международном спортивном форуме, сообщил 9 октября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава»

Президент 10 октября будет работать в Ульяновске. Его ждет «спортивный день» — участие в форуме «Россия — спортивная держава», пояснил представитель Кремля.

Международный спортивный форум, учрежденный указом президента, впервые прошел в России в 2009 году. В 2018 году мероприятие примет Ульяновск, оно пройдет с 10 по 12 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в графике главы государства — рабочая поездка в Ставропольский край вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. На 12 октября запланирован визит Путина в белорусский Могилёв, где откроется Пятый форум регионов России и Белоруссии.

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