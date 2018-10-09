Путин и Медведев пообедают с аграриями Ставрополья в яблоневом саду

Москва, , 14:31 — REGNUM Одним из пунктов посещения в ходе рабочего визита президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Ставропольский край станет сельскохозяйственное предприятие «Рассвет». Высокопоставленные гости осмотрят яблоневые сады предприятия и пообщаются с его работниками. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Пресс-секретарь президента уточнил, что глава государства и премьер-министр пообедают вместе с аграриями. Такой формат общения, по словам Дмитрия Пескова, «даёт возможность напрямую узнать о ситуации, получить информацию, что называется, от земли».

После этого в Минводах состоится совещание по вопросам развития сельского хозяйства, где с основным докладом выступит глава профильного министерства Дмитрий Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент России Владимир Путин совместно с председателем правительства Дмитрием Медведевым посетят с рабочей поездкой Ставропольский край. На Ставрополье глава государства проведёт совещание по вопросам развития сельского хозяйства, в ходе которого будут обсуждаться меры, направленные на реализацию потенциала АПК страны.