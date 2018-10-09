Москва, 9 октября, 2018, 14:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин посетит Белоруссию 12 октября. Глава российского государства примет участие в пленарном заседании Пятого форума регионов России и Белоруссии, которое состоится в Могилёве, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Перед началом форума состоится встреча Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы двух стран обменяются мнениями по актуальным двусторонним и международным вопросам.

На форум регионов России и Белоруссии съедутся руководители глав ряда министерств и ведомств, исполнительных и законодательных органов госвласти двух стран. Также в форуме примут участие представители бизнеса и общественных организаций. Тема форума — «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства».

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин приезжал с официальным визитом в Белоруссию в июне 2018 года. Глава российского государства принял участие в заседании высшего государственного совета Союзного государства.

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