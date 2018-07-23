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Путин пригласил Лукашенко в Россию для обсуждения актуальных вопросов

Политика

Встреча может состояться в Сочи в ближайшее время

Путин пригласил Лукашенко в Россию для обсуждения актуальных вопросов
Иллюстрация: Kremlin.ru
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Москва, 23 июля 2018, 15:29 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко посетить Россию в ближайшее время, сообщает 23 июля пресс-служба президента Белоруссии.

«Возможная встреча двух лидеров, во время которой планируется детально обсудить весь спектр двусторонних отношений, может состояться в Сочи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе состоявшегося телефонного разговора лидеры двух стран коснулись темы двустороннего сотрудничества, а также некоторых аспектов работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ранее аналогичный телефонный разговор Путин провел с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Назарбаев обсудили вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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