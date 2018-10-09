Махачкала, 9 октября, 2018, 13:53 — ИА Регнум. На Северном Кавказе имеют место попытки разжигания противостояния на религиозной почве. Об этом свидетельствуют факты нападения бандитов на православные храмы в Грозном и Кизляре. Об этом заявил глава Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ РФ Александр Бортников.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Масла в огонь

В ходе выездного заседания НАК, которое прошло 9 октября в Махачкале, он назвал атаки боевиков на храмы в Чечне и Дагестане попытками спровоцировать межконфессиональную напряженность в регионе.

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При этом глава ФСБ призвал присутствующих на совещании к мониторингу процессов, оказывающих влияние на обстановку в округе, в целях оперативного выявления террористических угроз и повышения эффективности мер по профилактике терроризма.

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Напомним, в ходе заседания НАК в Дагестане Александр Бортников сообщил, что в СКФО в 2018 году было предотвращено шесть терактов, уничтожено 50 боевиков, в том числе главари бандгрупп из Чечни и Дагестана. Кроме того, задержаны 63 бандита и еще 142 их пособника.