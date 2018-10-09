Главы силовых ведомств РФ обсудят в Дагестане вопросы борьбы с терроризмом

Махачкала, , 12:45 — REGNUM В Дагестане сегодня, 9 октября, состоится выездное заседание Национального антитеррористического комитета. Его проведет председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников. Будут обсуждены вопросы борьбы с терроризмом.

Ожидается, что участниками совещания станут главнокомандующий войсками Национальной гвардии России Виктор Золотов, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, глава МВД России Владимир Колокольцев, глава ФСО Дмитрий Кочнев, министр юстиции РФ Александр Коновалов, министр МЧС РФ Евгений Зиничев, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, а также министр здравоохранения Вероника Скворцова.

На совещание приглашены руководители регионов Северо-Кавказского федерального округа, в том числе глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. От Чечни на заседании НАК будет присутствовать глава правительства Муслим Хучиев, от Ингушетии — секретарь Совета Безопасности Ахмед Дзейтов.