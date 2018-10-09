Москва, 9 октября, 2018, 07:06 — ИА Регнум. Тон настроениям на мировых рынках 8 октября задала просадка китайского фондового индекса Shanghai Composite на 4,3%. Вероятно, инвесторов встревожили обвинения в адрес Пекина о вмешательстве в выборы в США. На этом фоне все рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран, оказались под давлением. В моменте курс пары доллар/рубль поднимался выше 67 — трёхнедельный максимум, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

На общем фоне рубль смотрелся достаточно уверенно — после просадки утром 8 октября во второй половине дня российская валюта восстановила потери. Несколько тревожит снижение нефти и продолжающиеся продажи гособлигаций. Индекс MOEX RGBI вчера упал ещё на 0,5% (он падает уже четыре торговых сессии кряду), что свидетельствует о низком спросе на российские активы.

Торговая сессия 9 октября будет иметь важное значение в среднесрочной перспективе. 8 октября в США праздновался День Колумба, в связи с чем объёмы торгов на рынках были на пониженном уровне. Сегодняшняя динамика покажет, какие настроения сейчас преобладают у инвесторов и получит ли развитие тенденция укрепления доллара на валютных рынках. Рубль держится уверенно, сильного ослабления российской валюты ждать не приходиться. Актуальный диапазон по доллар/рубль на 9 октября составляет 66−67,20, по евро/рубль — 76−77,20.

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