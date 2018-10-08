Рубль не отвязался от цен на нефть

Москва, , 15:39 — REGNUM Понедельник и вторник (8 и 9 октября) еще могут стать днями сильного рубля. Для пары USD/RUB есть перспектива снижения к уровню 66, а для пары EUR/RUB к уровню 76. Из-за новостного фона в СМИ о том, что за последние два месяца из Сбербанка вывели 2 млрд долларов население активно строит негативные прогнозы дефолта, банковского кризиса, резкой девальвации рубля, это помимо однозначных распродаж самих акций Сбербанка, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

Однако, кроме панической атаки стоит обратиться к фактам, которые свидетельствуют о намерении ЦБ РФ сдерживать колебания на валютном рынке. Распродажи нефти также не стоит причислять к факторам падения рубля. Стоит вспомнить период, когда на протяжении сентября нефть активно росла в цене, а рубль при этом девальвировал. Такая динамика не демонстрирует абсолютную отвязку курса от цен на нефть, а доказывает спекулятивность валютного рынка, который не будет подчиняться классическим законам прогнозирования динамики валют.

«В дополнение, опираемся на новостной фон, который будет достаточно спокойным как со стороны России, так и со стороны США, и европейского бюро статистики. Первые сильные колебания на текущей неделе можно ждать не ранее 10 октября. В этот день рынок уже будет отрабатывать ожидания по запасам нефти, бензина и мазута в США, а также предстоящий релиз ЕЦБ по последнему решению по ставке», — пояснила эксперт.

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