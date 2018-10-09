Нижегородская область, 9 октября, 2018, 06:40 — ИА Регнум. Хлебозавод города Городца — ОАО «Городецкий хлеб», на котором бастуют работники, по их словам, уже более двух месяцев не получающие зарплату, за 2018 год получил почти 25 исков о взыскании задолженности, часть из них до сих пор не рассмотрена. ИА REGNUM проанализировало ситуацию на предприятии, которое существует с 1929 года и обеспечивает работой около 100 жителей небольшого города Нижегородской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет зарплаты

Напомним, в начале октября 2018 года на нижегородских сайтах появились жалобы работников хлебозавода, где они сообщали, что с июля не получают заработной платы. Позднее стало известно, что часть сотрудников объявила забастовку до полной выплаты зарплаты. С 5 октября предприятие, обеспечивающее хлебом город, практически остановлено — производить продукцию некому, работники бастуют. Сотрудники завода в комментариях нижегородским СМИ пишут, что надеются на разрешение ситуации и раньше задержек на такие сроки не было.

«За последнее время с завода уволилось очень много работников. Осталось около 100 человек. Из них 20 сейчас бастуют и не пекут хлеб. Сотрудники завода приходят на свои рабочие места, но продукцию не выпускают. Об этом они заранее предупредили руководство. Но, по их признанию, услышаны не были», — сообщает портал «Открытый Нижний» со ссылкой на работников предприятия.

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По данным ЕГРЮЛ, завод создан в 1993 году, по основному виду деятельности — производитель хлеба и хлебобулочных изделий. Компания является преемником предприятия, созданного в 1929 году. С июня 2018 года гендиректор предприятия — Александр Лиходедов. В разные годы ОАО выступало соучредителем и учредителем восьми юрлиц, шесть из которых на сегодня ликвидированы, в их числе — ООО «Нижегородский хлеб» и футбольный клуб «Энергия». На 30 июня 2015 года основным акционером был Александр Лиходедов — доля 73,67%, последних данных по аффилированным лицам компании в открытом доступе нет.

Компанию в 2016 году за долги уже пытались обанкротить. Истцом выступило ООО «Бугровские мельницы» из Володарска (Нижегородская область), но в апреле производство по делу было прекращено, истец отозвал претензии.

В 2018 году, судя по базе Арбитражного суда Нижегородской области, претензии на различные суммы к хлебозаводу Городца появились у почти 25 компаний и госорганов.

Например, 3 октября 2018 года ООО «Автоэкспедиция» подало иск на 441 730,67 рубля. В начале октября также с иском обратился поставщик газа — АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», сумма претензий — чуть более 230 тыс. рублей.

Несколько претензий имеется от Пенсионного фонда, от частного охранного агентства также подан иск. 28 августа был удовлетворен иск от МУП «Тепловые сети» на взыскание свыше 565 тыс. рублей, а 23 августа суд удовлетворил иск ООО Торговый Дом «Мичуринская мукомольная компания» на сумму более 2,02 млн рублей. В сентябре 2018 года ООО «Триумф» из Балахны взыскало небольшой долг за неуплату поставленной продукции и проценты за пользование чужими денежными средствами. Впереди рассмотрение претензий других компаний, которым завод задолжал за услуги и продукцию.