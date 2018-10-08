Работники хлебозавода в Городце устроили забастовку

Городец, Нижегородская область, , 19:04 — REGNUM В Нижегородской области сотрудники Городецкого хлебозавода устроили забастовку, так как им уже несколько месяцев не платят зарплату. Об этом 5 октября сообщили местные СМИ.

В городе Городец хлебозавод существует уже почти 60 лет, и все это время завод никогда не прекращал производства. На заводе выпекали ржаной хлеб и батоны. Объемы производства — несколько десятков тонн в сутки.

Однако с 5 октября завод остановил производство, так как работники бастуют. Они требуют, чтобы им выплатили зарплату, которую они не получали с июля 2018 года.

Известно, что финансовые проблемы у Городецкого хлебокомбината были давно, и предприятие балансировало на грани банкротства, но ситуация усугубилась после того, как его решили объединить с Балахнинским хлебокомбинатом.

Тогда на Городецком хлебокомбинате начались перебои с поставками сырья, а затем и вовсе стало понятно, что завод фактически пытаются закрыть навсегда, так как в городе стали продавать некачественный хлеб с Балахнинского хлебокомбината.

В итоге часть бастующих рабочих надеется, что ситуация нормализуется, а часть уже подыскивает другую работу.

После начала забастовки ситуацией наконец-то заинтересовалась трудовая инспекция. В ближайшее время она намерена проверить Городецкий хлебозавод.