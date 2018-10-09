Хабаровск, 9 октября, 2018, 05:59 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал прокомментировал заявление врио главы Приморья Олега Кожемяко о необходимости переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Глава Хабаровского края заявил, что столица макрорегиона остаётся там, где находится сейчас — в Хабаровске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Слава Степанов Хабаровск

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Временный губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что столицу Дальнего Востока следует перенести во Владивосток, поскольку именно там проходит Восточный экономический форум и приезжают главы иностранных государств.

На заявление Кожемяко отреагировал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал:

«Пусть попробует. Мы точно не собираемся никому это уступать. Столица останется там, где она находится сейчас, в Хабаровске», — привёл слова политика Коммерсант.

Как сообщало ИА REGNUM, странная «мода» на перенос столиц не миновала и Дальний Восток. Спор о том, кому быть столицей ДФО, между Хабаровском и Владивостоком ведётся не первый год, в сети периодически устраивают опросы, в результате приморских опросов побеждает Владивосток, в результате хабаровских — Хабаровск.

Между тем, обычным людям совершенно не важно, как будет называться столица их региона, их интересуют совершенно иные вещи — хорошие дороги, рабочие места, доступная и качественная медицина, школы и детские садики и прочие «прозаические» вещи.