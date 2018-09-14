Хабаровск может утратить статус столицы Дальнего Востока. А он столица?

Ольга Демиденко, , 10:20 — REGNUM

В последнее время чиновников и ученых мужей из Москвы никак не отпускает странная «эпидемия» — всё бы им что-то переименовывать, да все бы что-то куда-то переносить. Все ещё помнят большой шум, связанный с предложением перенести столицу России за Урал. Инициаторы обещали, что это обязательно приведёт к росту численности населения, вытащит страну из демографической ямы. Правда, в Совфеде РФ нашлись трезвые головы, положившие конец этому многоголосию. На полях IV Восточного экономического форума во Владивостоке, а теперь и в Москве, обсуждают ещё одну «судьбоносную» идею — переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Некоторые комментаторы уже связали это со вторым туром выборов губернатора в Хабаровском крае, однако идея эта родилась даже не в 2018 году. Что такое столица ДФО, является ли Хабаровск «де-факто» этой самой столицей и зачем вообще нужен и нужен ли этот столичный статус?

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Итак, давайте для начала вспомним, что такое «столица» федерального округа.

Федеральные округа в России не являются субъектами или иной конституционной частью административно-территориального деления Российской Федерации. Они были созданы по аналогии с военными или экономическими районами. Если совсем просто: для удобства управления территориями из Москвы — для создания федеральных целевых программ, например.

Статус «столица федерального округа» не прописан ни в одном документе — такое понятие в России отсутствует в принципе, оно употребляется лишь в обиходе. Так же, как, например, не является никакой «второй столицей» Санкт-Петербург, но его так тоже называют, еще Северной столицей, например. Официально же столица у России всего одна — Москва. Есть столицы, или административные центры, у субъектов Федерации.

У федеральных округов в России есть административные центры. Административным центром Дальневосточного федерального округа является город Хабаровск — столица Хабаровского края.

Разберёмся для начала, что этот статус даёт как самому городу, так и всему Хабаровскому краю.

Федеральный университет (ДВФУ) создан во Владивостоке — великолепный комплекс на острове Русском с уникальным мостом и прекрасной инфраструктурой известен уже всему миру благодаря проходящему там регулярно, каждый год, Восточному экономическому форуму (ВЭФ). ВЭФ, как видим, проходит тоже во Владивостоке. Саммит АТЭС-2012, именно под него и возводились мосты, строился кампус ДВФУ на острове Русский, это тоже, как помним, город Владивосток. Ещё во Владивостоке есть роскошный, хоть и очень дорогой океанариум, создан филиал Мариинского театра, Эрмитажа, Русского музея и Третьяковской галереи.

А что есть у Хабаровска? Ничего, что можно было бы противопоставить Владивостоку, увы.

Таким образом, как видим, Владивосток фактически давно перехватил инициативу у Хабаровска.

А ведь в Приморье есть не только Владивосток. Есть вполне современный город Находка — в котором развивается не только морской порт, но и городская инфраструктура. Есть Уссурийск — небольшой и уютный патриархальный городок.

Так чего же этакого, столичного, есть в Хабаровске? Представительство Генеральной прокуратуры России, Дальневосточная транспортная прокуратура?

Есть спортивные объекты. Но они есть во всех регионах.

Есть ли вообще смысл в «столичности», если и полпред президента в ДФО находится в Москве, и Министерство по развитию Дальнего Востока — в Москве?

И сегодняшние разговоры о том, что «второй тур губернаторских выборов может решить и судьбу столицы ДФО», что называется, «мимо кассы». Потому, что начались эти разговоры очень давно.

Ещё в 2012 году с идеей переноса административного центра ДФО из Хабаровска во Владивосток выступил тогдашний зампред Игорь Шувалов. Региональные СМИ тогда даже устроили опрос, за перенос «столицы» проголосовало 49% респондентов из Приморья. В Хабаровском крае 52% респондентов проголосовали против, что ожидаемо. Кстати, вторым по популярности стало предложение перенести столицу ДФО в Магадан:

«Пусть все чиновники собираются подальше от нас!» — писали дальневосточники.

Официальных заявлений по поводу переноса «столицы» во Владивосток после предложения господина Шувалова не последовало. Да и зачем? Ведь столица ДФО — статус не юридический. Между тем, как видим, Владивосток давно уже перетянул на себя «всё столичное».

На прошедшем во Владивостоке IV ВЭФ перенос столицы ДФО в Приморье обсудили эксперты Валдайского дискуссионного клуба. Особенно настаивает на этом декан факультета мировой экономики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

«Если бы Пётр I жил сейчас, то он, вне всяких сомнений сделал бы столицей России не Санкт-Петербург, а Владивосток. Сегодня, на мой взгляд, вполне очевидно, что России необходимо наличие трёх столиц. Две у нас уже есть, третья должна быть на Дальнем Востоке», — сказал Сергей Караганов.

Эксперт также добавил, что на Дальний Восток должны быть перенесены штаб-квартиры крупнейших корпораций, ведущих основной бизнес в этом регионе, здесь должны работать ключевые министерства. Он напомнил, что такое решение уже было принято правительством России, но якобы вызвало дикое раздражение в Москве и в итоге было проигнорировано.

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Возможно, в Москве идея переноса всего куда-нибудь и вызвала «дикое раздражение» — в силу невнятности идеи. Но дальневосточников раздражали и продолжают раздражать вполне конкретные вещи: нахождение офисов Минвостокразвития и полпредства в ДФО в Москве. О переносах столиц дальневосточники если и думают, то в свободное время и не всерьёз. А вот что действительно необходимо дальневосточникам — так это решение насущных задач: например, проблемы ветхого и аварийного жилья. Эта проблема не только не решается, она нарастает. Ещё есть проблема доступной медицины, и она тоже нарастает — в ДФО катастрофически не хватает врачей, больниц. Дальневосточников раздражает проблема транспортной недоступности, оторванности от страны. И в этом жители Владивостока, Хабаровска, Магадана и Благовещенска, Якутска и Анадыря едины. Абсолютно всё равно, где будет находиться столица ДФО обманутым дольщикам Приморья и Хабаровска, Приамурья, Якутии и других регионов. Обманутых вкладчиков банка АТБ, каковых на Дальнем Востоке сотни, вопрос переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток волнует в последнюю очередь.

Так чем грозит утрата статуса административного центра (столицы) ДФО Хабаровску?

«Перенос столицы ничего не даст. Москва и без этого все преференции давно отдает Владивостоку. Для Хабаровска ничего не поменяется».

«Во Владивостоке море, пляжи, красиво. Вот москвичи его и любят. А Хабаровск не любят. Да ничего не поменяется, все так же и останется. Сколько денег было, столько и будет, какие проблемы были, такие и останутся», — пишут хабаровчане в социальных сетях.

Так стоит ли переживать Хабаровску по поводу утраты эфемерного столичного статуса? Ведь он и так давно утерян.

А если говорить о вещах серьёзных, то чиновникам и ученым в Москве стоит думать о развитии Дальнего Востока не в разрезе переноса столиц «туда — сюда», а в соответствии с реальными потребностями дальневосточников: думать, как дороги сделать, дома построить, больницы, школы. С 2015 года в ДФО не введена в эксплуатацию ни одна новая школа, как выяснил Роспотребнадзор. Надо бы подумать о том, как поднять доходы дальневосточников, потому что без этого ни о каком развитии говорить не стоит. Надо подумать о том, как обеспечить Дальний Восток едой, которую можно есть. Надо подумать о том, почему в самую богатую за столетие путину на Дальнем Востоке невозможно купить рыбы. И еще много о чем надо подумать. Но в Москве почему-то думают о том, как столицу перенести. Ну, перенесут. И что?

Отток населения с Дальнего Востока нарастает: в 2017 году отрицательное миграционное сальдо составило 17,4 тыс. человек. Только за четыре месяца 2018 года из ДФО уехало на 20 тыс. человек больше, чем прибыло. При этом приезжают мигранты из Центральной Азии, и не навсегда, а уезжают свои, местные, и насовсем.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил перенести столицу России за Урал в целях улучшения демографии. Инициатива не нашла поддержки ни у народа, ни у Госдумы, ни у Совета Федерации.