Ходейда, Йемен, 8 октября, 2018, 20:05 — ИА Регнум. Жертвами очередной атаки ВВС «правительственной коалиции» во главе с Саудовской Аравией по йеменской Ходейде стали четыре человека, 8 октября передает агентство Associated Press.

James McCauley И дома больше нет

По словам очевидцев, все жертвы налета — гражданские лица, рабочие пчеловодческой фермы в пригороде Ходейды.

Уничтоженная ферма находилась в непосредственной близости от мест боёв между хуситами и просаудовским ополчением, возобновившим наступление на Ходейду.

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