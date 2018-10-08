Москва, 8 октября, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Политическая обстановка в Ингушетии, где проходят митинги граждан, несогласных с переделом границы с Чечней, находится в поле зрения федеральных властей. Об этом 8 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, «Кремль внимательно отслеживает ситуацию». Главное, как подчеркнул Песков, чтобы все события проходили «в конституционном поле и в рамках законности».

Какую именно позицию занимает Кремль по вопросу границы между Чечней и Ингушетией, Песков не прояснил. По его мнению, вопросами границы занимаются власти самих регионов.

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Напомним, в Ингушетии с 4 октября не расходится митинг против закона, устанавливающего административную границу с Чечней. Участниками протестной акции стали местные жители, не согласные с соглашением о границе, которое подписали 26 сентября главы Чечни и Ингушетии. По мнению активистов, Ингушетию при этом переделе явно обделили, хотя согласно документу обе республики сделали равноценный обмен территориями, площадь которых составляет около 2 тыс. га.

Организаторы митинга обвинили парламент Ингушетии в фальсификации голосования по законопроекту. После обращения в правительство митинг в Магасе стал санкционированным, его продлили с 8 до 15 октября.

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