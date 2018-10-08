Москва, 8 октября, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Начало зимних морозов в Московском регионе в текущем году может сдвинуться на более позднее время. Об этом сообщил замдиректора Института физики атмосферы им. А. Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.

Борис Кустодиев. Осень.1924

По его словам, за последние три десятка лет ученые зафиксировали серьезные климатические изменения — «осень заметно сдвигается в зиму».

«Возможно и в этом году зима наступит позже», — цитирует слова ученого агентство «Москва».

Также Семенов отметил, что за последние 30 лет летом стало заметно теплее — средняя температура поднялась примерно на 2−2,5 °С. По словам эксперта, «у нас вместо июня теперь июль».

Как сообщало ИА REGNUM, в центр России начал поступать тёплый воздух из Атлантики. Антициклон вернет в столицу «бабье лето». Дневная температура воздуха может превысить +18 °С.

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