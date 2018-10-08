В Москву вернётся «бабье лето»: воздух прогреется до +18

Москва, , 10:18 — REGNUM В центр России начал поступать тёплый воздух из Атлантики. Антициклон вернет в столицу «бабье лето». Дневная температура воздуха может превысить +16, +18 градусов. Это намного выше климатической нормы, сообщили в центре погоды «Фобос».

Сегодня, 8 октября, в Москве еще будет прохладно. Температура воздуха ночью составит +5, +10 градусов, днем +6, +11. Ожидается сильный ветер. Пройдут небольшие дожди. 9 октября ночью синоптики прогнозируют заморозки, столбики термометров могут опуститься до —3 градусов.

А вот 10 октября погода начнет улучшаться, холодный воздух будет быстро прогреваться, температура воздуха повысится до +11, +16. Дожди прекратятся, будет сухо и малооблачно. В столичный регион снова придёт «бабье лето». К выходным дням (13−14 октября) столбик термометра может подняться до +18 градусов.

Подробнее: Сентябрь-2018 в Москве стал самым солнечным за 100 лет

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Москве первый осенний месяц — сентябрь оказался самым тёплым и солнечным за последние 100 лет. Обычно осенняя пора отмечается хмурыми днями с дождём, а в сентябре текущего года солнце светило в течение 206 часов, при этом норма — 147 часов.

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