Москва, 8 октября, 2018, 08:42 — ИА Регнум. В Московском метрополитене новую станцию Большой кольцевой линии «Нижние Мнёвники» оформят в стиле авангарда. Архитекторы проекта решили оформить станцию в таком стиле, вдохновившись картиной Казимира Малевича «Красный квадрат», сообщается на портале мэра Москвы.

Каземир Малевич. Три женские фигуры. Начало 1930-х

Главным необычным дизайнерским решением оформления станции линии «Нижние Мнёвники» станет 3D-потолок Эффект трехмерного пространства создадут с помощью светящихся черно-белых труб длинной около 150 метров.

Стала известна самая популярная станция новой ветки московского метро

Центральную часть платформы украсит арка с колоннами ярко-красного цвета. Стены платформы покрасят в темно-серые тона. Под потолком платформы, на эскалаторах и в вестибюле станции разместят геометрические фигуры в стиле «авангард». Также над эскалаторами появятся потолочные балки из красных прямоугольников и металлические светильники в виде треугольников.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 30 августа 2018 года открылись сразу семь новых станций метрополитена. Так много станций в один день в последний раз открывалось около 50 лет назад. Теперь число станций Московского метрополитена без учета Московского центрального кольца достигло 222, а протяженность линий — около 380 км.

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В 2018 году в Москве построят около 25 станций метро