Оренбург, 8 октября, 2018, 13:18 — ИА Регнум. В Оренбурге сегодня, 8 октября, прошло внеочередное заседание горсовета, главным вопросом повести которого стало решение о сложении полномочий главы города с Евгения Арапова. Депутатский корпус проголосовал единогласно за отставку опального градоначальника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Orenburg.ru Евгений Арапов

Напомним, мэр обвиняется в коррупционных преступлениях. Его обвинили в крупном взяточничестве. Евгений Арапов задержан 8 августа, а 10 августа взят под стражу.

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По данным портала ural56.ru, причинами увольнения градоначальника стали скрытые финансы и имущество. В декларации мэр не указал четыре банковских счета и недвижимость на 9 млн рублей. Кроме того, усмотрена коррупционная составляющая и в том, что должность заместителя управления строительства и дорожного хозяйства занимает Олег Жерельев, который является родным братом супруги Евгения Арапова. Информацию об этом от силовиков получила антикоррупционная комиссия, которая рекомендовала губернатору уволить мэра Оренбурга.

Между тем стоит отметить, что глава региона Юрий Берг еще 5 октября встретился в депутатами Оренбургского горсовета и указал на необходимость решения проблемы безвластия в областном центре.

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В настоящее время функции главы Оренбурга временно исполняет первый заместитель мэра Сергей Николаев.

Добавим, Евгений Арапов с ноября 2010 года являлся главой администрации Оренбурга. С 30 октября 2015 года — глава города.