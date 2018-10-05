Мэр под арестом: «Городу как никогда необходим глава в законном статусе»

Оренбург, , 12:48 — REGNUM В Оренбурге 5 октября губернатор региона Юрий Берг поднял перед депутатами областного центра вопрос об управлении муниципалитетом. Депутатский корпус поддержал инициативу главы области о том, что необходимо решать проблему безвластия. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском горсовете. 8 октября депутаты соберутся на внеочередном заседании специально для рассмотрения этого вопроса, в частности, о прекращении полномочий главы города Евгения Арапова.

«Сегодня необходимо сделать все, чтобы обеспечить нормальное управление Оренбургом. Городу, как никогда, необходим глава в законном статусе», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что муниципалитету нужен руководитель, который будет заниматься контролем верстки бюджета на 2019 год, отопительного сезона, реализации основных федеральных и областных программ.

Председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева отметила, что депутаты поддерживают позицию губернатора:

«Почти два месяца областной центр остается без главы. Сложившаяся ситуация дискредитирует муниципальную власть в Оренбурге и не позволяет эффективно решать вопросы местного значения», — сказала она.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Оренбурга Евегний Арапов задеражн 8 августа, а 10 августа суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении главы города под стражу. Адвокат градоначальника пытался обжаловать меру пресечения, но тщетно. Арапов проведет в СИЗО до 14 октября. Однако по истечению этого срока, период пребывания под стражей, возможно, будет продлен или следствие смягчит меру — до домашнего ареста.

Напомним, что Евгений Арапов обвиняется в коррупционном преступлении. В рамках уголовного дела в отношении заместителя главы Оренбурга Геннадия Борисова (он также находится под следствием и был сначала взят под стражу, затем отпущен под домашний арест) выявлен эпизод, когда Борисов получил взятку в 600 тыс. рублей, из них 400 тыс. якобы причитались мэру. После задержания вице-мэра градоначальник ушел на больничный. В зал суда для избрания меры пресечения Арапова доставляли из больницы.

Недавно силовики заявили еще об одном эпизоде, который выявлен во время расследования — якобы Арапов получил взятку в виде однокомнатной квартиры в Оренбурге.

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