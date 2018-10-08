Москва, 8 октября, 2018, 07:31 — ИА Регнум. По возвращению домой российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова ждет суровое наказание. Об этом в интервью «Известиям» заявил отец чемпиона UFC Абдулманап Нурмагомедов после боя в Лас-Вегасе, где его сын одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором.

Feans Драка

«Я вынужден буду выносить свои санкции, более жёсткие, жёстче, чем UFC. Должна быть дисциплина и порядок», — подчеркнул отец и наставник чемпиона.

По словам Нурмагомедова-старшего, поведение его сына после окончания боя с ирландским бойцом было совершенно неприемлемым.

Напомним, 7 октября в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов защитил свой титул чемпиона UFC в легком весе в схватке с Конором Макгрегором. В четвертом раунде российский спортсмен победил удушающим приемом.

После боя представители команды Макгрегора принялись оскорблять Нурмагомедова, тот в свою очередь покинул октагон и ввязался в потасовку в зрительном зале. Глава UFC Дана Уайт не исключил, что российский спортсмен может лишиться чемпионского пояса, а гонорар Нурмагомедова заморожен до окончания расследования инцидента.

Читайте также: Нурмагомедов может быть лишен чемпионского титула — глава UFC